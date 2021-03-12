Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Как мы проводим зимы во Флориде». Серена Уильямс снялась в облегающем комбинезоне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс выложила в свой «инстаграм» очередное яркое фото: Серена позирует в облегающем комбинезоне с ромашками.

Экс-первая ракетка иронично подписала фото: «Как мы проводим зимы во Флориде».

Образ Серены Уильямс можно оценить в её «инстаграме».

Пост прокомментировали тысячи поклонников, к ним присоединилась супермодель Джиджи Хадид: «Да, мама! Люблю».

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла японке Наоми Осаке в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Японская теннисистка стала победителем Australian Open 2021. В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.

На данный момент титулованная американка занимает 7-ю строчку рейтинга WTA.