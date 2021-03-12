«Как мы проводим зимы во Флориде». Серена Уильямс снялась в облегающем комбинезоне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс выложила в свой «инстаграм» очередное яркое фото: Серена позирует в облегающем комбинезоне с ромашками.
Экс-первая ракетка иронично подписала фото: «Как мы проводим зимы во Флориде».
Образ Серены Уильямс можно оценить в её «инстаграме».
Пост прокомментировали тысячи поклонников, к ним присоединилась супермодель Джиджи Хадид: «Да, мама! Люблю».
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла японке Наоми Осаке в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Японская теннисистка стала победителем Australian Open 2021. В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.
На данный момент титулованная американка занимает 7-ю строчку рейтинга WTA.
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