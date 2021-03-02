Семейные тайны сестёр Уильямс. «Парень с чёрным сердцем» снова тренируется с Сереной

Серена Уильямс 8 лет назад пренебрежительно отозвалась о Григоре Димитрове, а теперь прекрасно с ним общается. И при чём тут Шарапова?

Серена Уильямс, готовясь к «Мастерсу» в Майами, потренировалась с Григором Димитровым. А ведь 8 лет назад она назвала болгарина «парнем с чёрным сердцем». Неужели американка забыла все обиды? И как в этом скандале замешаны Мария Шарапова и тренер Серены?

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Сёстры Уильямс хранят массу семейных тайн, которые они хотели бы скрыть от публики. Сегодня мы расскажем о скандале, который произошёл накануне Уимблдона-2013. А вспомнили мы об этом после того, как Серена опубликовала в своём «инстаграме» видео тренировки с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Сутки спустя и сам Григор разместил этот же ролик, назвав Уильямс величайшей на все времена (GOAT – greatest of all time): «Мой спарринг-партнёр круче твоего! GOAT – Серена Уильямс». В комментариях у Димитрова среди прочих отметилась и сестра Серены – Винус Уильямс: «Вы что, тренируетесь без меня? Я уже бегу».

Видео доступно на странице Григора Димитрова в "Инстаграме".

Это видео вызвало в сети немалый ажиотаж среди поклонников тенниса. Комментарии были разные. Например, такие: «Как хорошо, что они все обиды оставили в прошлом», «Значит у этого парня уже не чёрное сердце?» Последняя фраза как раз связана с событиями восьмилетней давности. Незадолго до Уимблдона-2013 в журнале Rolling Stone Серена разоткровенничалась о разных вещах и высказалась в том числе о какой-то своей коллеге по теннисному цеху из топ-5. Американка заявила, что у этой теннисистки скучные интервью, её никогда не будут приглашать на крутые вечеринки, а встречается она с «парнем с чёрным сердцем». Многие сразу подумали, что речь идёт о Марии Шараповой и её тогдашнем бойфренде Григоре Димитрове.

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О сложных взаимоотношениях Серены и Шараповой всем было известно, поэтому уколы в адрес россиянки никого не удивили. Но почему Уильямс так пренебрежительно отозвалась о Григоре Димитрове? За пару лет до этого ходили упорные слухи, что у Серены тайный роман с тогда совсем юным болгарином, который на 10 лет моложе американки. В качестве косвенных доказательств этого приводили такие факты – Серена присутствовала на всех матчах Григора в Майами-2012, а в феврале того же года американское издание New York Post рассказало о совместном ужине Уильямс и Димитрова в парижском ресторане, прокомментировав, что это было похоже на «первое свидание влюблённых».

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Какая кошка в итоге пробежала между Сереной и Григором, так и осталось загадкой. Но в 2014-м в интервью ESPN Димитров прокомментировал слова о «чёрном сердце»: «Серена знает, что я неплохой человек. Просто у нас с ней не сложилось. Я многому научился в тех отношениях». А на вопрос, как получилось, что он в разное время встречался с теннисистками, которые вели отчаянную конкуренцию между собой, болгарин ответил: «Я никогда не задумывался на тему того, что было между ними. Ко мне это не имеет никакого отношения».

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Шарапова, прочитав интервью Серены в журнале Rolling Stone, тоже сделала вывод, что речь в нём идёт о ней и Димитрове, поэтому на пресс-конференции перед Уимблдоном-2013 довольно едко прокомментировала слова американки: «Конечно, я безгранично уважаю Серену и всё то, чего она добилась в теннисе. Но если она хочет поговорить о каких-то личных вещах, то почему бы ей не рассказать о своих отношениях с бойфрендом, который был женат, у которого есть дети и который из-за неё развёлся». Тут слова Шараповой явно намекали на тренера американки Патрика Муратоглу, который незадолго до этого развёлся. Надо сказать, что позже француз женился во второй раз – на темнокожей девушке, от которой у него сейчас две дочери.

Любопытно, что слова Шараповой всерьёз задели Серену. Она поняла, что наговорила лишнего и уже во время самого Уимблдона рассказала журналистам, что успела извиниться перед россиянкой: «Я лично встречалась с Марией на вечеринке и сказала, что приношу свои извинения, если мои слова каким-то образом задели её». Но это не конец истории. В 2015-м Шарапова и Димитров расстались, а через некоторое время отношения между Сереной и Григором заметно потеплели. Журналисты всё чаще стали замечать, что теннисисты перебрасываются парой слов, если где-то встречаются на турнире, комментируют посты друг друга в соцсетях, были у них и совместные тренировки перед Australian Open – 2019 и «Мастерсом» в Риме в том же году. И вот сейчас они вместе готовятся к «Мастерсу» в Майами.