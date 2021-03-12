Возняцки стала лицом кампании в поддержку женщин с аутоиммунными заболеваниями

Экс-первая ракетка мира, 30-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки стала лицом глобальной кампании Advantage Hers в Австралии в поддержку женщин, столкнувшихся с аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, осевой спондилоартрит, псориатический артрит и псориаз.
«Я по опыту знаю, насколько сложно поставить быстрый и точный диагноз. Вот почему мне так нравится участвовать в кампании UCB Advantage Hers. Я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь другим женщинам во всём мире, а теперь и в Австралии, которые страдают хроническими воспалительными заболеваниями.
Женщины с хроническими воспалительными заболеваниями сталкиваются с уникальным набором проблем, поскольку вместе с диагнозом они решают задачи, связанные с их образом жизни, карьерой и планированием семьи», — рассказала Каролина Inside Sport.
Напомним, одной из причин завершения датчанкой карьеры стал ревматоидный артрит. Последним турниром Каролины стал Открытый чемпионат Австралии 2020 года.
- 12 марта 2021
-
17:05
-
15:50
-
14:59
-
13:45
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:09
-
10:50
-
10:18
-
09:52
-
09:37
-
09:22
-
00:56
- 11 марта 2021
-
23:29
-
22:36
-
22:14
-
21:36
-
21:19
-
20:56
-
20:51
-
20:40
-
20:13
-
19:46
-
18:59
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:42
-
15:21
-
14:35
-
14:20
-
13:44
-
12:13
-
11:48