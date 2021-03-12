Возняцки стала лицом кампании в поддержку женщин с аутоиммунными заболеваниями

Экс-первая ракетка мира, 30-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки стала лицом глобальной кампании Advantage Hers в Австралии в поддержку женщин, столкнувшихся с аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, осевой спондилоартрит, псориатический артрит и псориаз.

«Я по опыту знаю, насколько сложно поставить быстрый и точный диагноз. Вот почему мне так нравится участвовать в кампании UCB Advantage Hers. Я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь другим женщинам во всём мире, а теперь и в Австралии, которые страдают хроническими воспалительными заболеваниями.

Женщины с хроническими воспалительными заболеваниями сталкиваются с уникальным набором проблем, поскольку вместе с диагнозом они решают задачи, связанные с их образом жизни, карьерой и планированием семьи», — рассказала Каролина Inside Sport.

Напомним, одной из причин завершения датчанкой карьеры стал ревматоидный артрит. Последним турниром Каролины стал Открытый чемпионат Австралии 2020 года.