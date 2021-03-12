Андрей Рублёв проиграл Роберто Баутиста-Агуту в полуфинале турнира в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в финал турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В полуфинальной встрече он со счётом 3:6, 3:6 уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту.
Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Баутиста-Агут 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Рублёва 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В финальном матче Баутиста-Агут встретится с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Тейлор Фритц (США).
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