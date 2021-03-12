Андрей Рублёв и Аслан Карацев выиграли парный турнир в Дохе

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв выиграли парный турнир в Дохе (Катар). В заключительном матче они со счётом 7:5 победили Маркуса Даниэла (Новая Зеландия) и Филиппа Освальда (Австрия).
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Карацев и Рублёв 5 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету их соперников 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Для Рублёва это второй титул в парном разряде, для Карацева — первый. В 2015 году Андрей в паре с Дмитрием Турсуновым выиграл турнир в Москве.
В одиночном разряде Карацев завершил выступление на турнире в Дохе во втором круге, уступив Доминику Тиму (Австрия). Рублёв дошёл до полуфинала, где проиграл Роберто Баутиста-Агуту (Испания).
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