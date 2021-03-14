Касаткина и Павлюченкова узнали соперниц на турнире в Санкт-Петербурге

Победительницы квалификации распределены по сетке турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге.
Россиянка Анастасия Гасанова (Q) в первом круге основной сетки сыграет с украинкой Катариной Завацкой, Камилла Рахимова (Q) – с соотечественницей Дарьей Мишиной, получившей уайлд-кард от организаторов. Победительница недавнего турнира в Лионе датчанка Клара Таусон (Q) стала первой соперницей восьмой сеяной россиянки Дарьи Касаткиной. Арина Родионова из Австралии (Q) сыграет с Верой Звонарёвой (WC). Китаянка Синьюй Ван (Q) начнёт основные соревнования матчем с Викторией Томовой из Болгарии, румынка Жаклин Кристиан (Q) встретится с белоруской Верой Лапко.
Также отметим, что лаки лузер турчанка Кагла Буюкаксай, которая заменила в основной сетке снявшуюся бельгийку Элисе Мертенс, в первом круге встретится с пятой сеяной россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Турнир пройдёт с 15 по 21 марта.
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