Кристьян Гарин выиграл турнир в Сантьяго
Чилийский теннисист Кристьян Гарин стал победителем турнира ATP-250 в Сантьяго (Чили). В финальном матче он обыграл представителя Аргентины Факундо Багниса в трех сетах со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.
Кристьян, посеянный под первым номером, 14 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
Для Гарина этот титул стал пятым в карьере на соревнованиях ATP в одиночном разряде.
Призовой фонд турнира в Сантьяго составил $ 393 935. В 2020 году победителем этих соревнований стал бразилец Тьяго Уайлд. В прошлогоднем финале он в трех сетах со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда.
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