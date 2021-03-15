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Серена Уильямс с дочкой мило поздравила Megan Thee Stallion с «Грэмми»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс вместе с дочерью креативно поздравила певицу Megan Thee Stallion с «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель».

Серена выложила в своём «инстаграме» видео, где она вместе с дочкой в роскошных платьях танцует под трек исполнительницы «Body», одной из локаций для съёмок стал теннисный корт.

«Так мы чувствуем победу на премии «Грэмми». Наши поздравления!» — подписала публикацию экс-первая ракетка мира.

Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла японке Наоми Осаке в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Японская теннисистка стала победителем Australian Open 2021. В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счётом в двух сетах 6:4, 6:2.

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