Ник Кирьос снялся с «Мастерса» в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос отказался от участия в турнире категории «Мастерс» в Майами (США). Причина такого решения не уточняется. Однако ранее он отказывался ездить на турниры, которые проходят в других странах, из-за пандемии коронавируса.
Кирьос четыре года подряд, в период с 2016 по 2019 год, не пропускал соревнований в Майами. В дебютном для себя Майами 2016 года Нику удалось пробиться в полуфинал, где он уступил японцу Кею Нисикори со счётом 3:6, 5:7. В 2017-м австралиец повторил свой результат, в полуфинале «Мастерса» он вышел на швейцарца Роджера Федерера, которому уступил со счётом 6:7, 7:6, 6:7.
В настоящее время австралиец является 50-й ракеткой мира.
«Мастерс» в Майами пройдёт с 24 марта по 4 апреля. О пропуске соревнований уже сообщили швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Стэн Вавринка, а также испанец Рафаэль Надаль.
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