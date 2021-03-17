Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае, уступив французу Шарди
Российский теннисист Карен Хачанов (8) не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга он уступил французу Жереми Шарди. Счёт поединка 7:6 (7:3), 4:6, 4:6. Это пятое поражение Хачанова в 2021-м году.
Встреча продолжалась 2 часа и 35 минут. Хачанов 12 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Шарди 19 эйсов, 5 двойных ошибок на подаче и 2 из 8 реализованных брейка.
В четвертьфинале француза ожидает 12-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов (3).
Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который сенсационно выбыл во втором круге соревнований, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.
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