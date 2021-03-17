Гаспарян прокомментировала победу в матче с Младенович на турнире в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян прокомментировала победу в матче с представительницей Франции Кристиной Младенович в первом круге турнира в Санкт-Петербурге – 6:7, 6:1, 6:1.
«Безусловно, у меня были шансы в первом сете, даже очень много шансов, но, к сожалению, я ими не воспользовалась. Я рада, что сумела вернуться в игру и не сдалась. Я продолжила бороться и в итоге моих сил хватило ещё на два сета.
Мои эмоции? Во-первых, я играю у себя дома. Мне очень нравится здесь выступать. Я люблю нашу публику, и мне очень хотелось показать хороший теннис. Я стараюсь получать удовольствие от каждого матча, поэтому я себя достаточно активно поддерживаю.
К сожалению, травмы меня преследуют всю мою карьеру, но я стараюсь с ними справляться, делаю все возможное, чтобы достаточно быстро восстанавливаться. Сейчас я чувствую себя неплохо, поэтому надеюсь, что всё будет хорошо.
Если честно, я никаких целей на сезон не ставлю. Я просто хочу играть от матча к матчу. Наверное, как и любой игрок, я хочу показывать стабильный, хороший теннис. Я иду к этому, поэтому, надеюсь, что следующий матч я тоже буду играть хорошо.
Встреча с Синяковой в следующем круге? Если честно, я совсем не помню наши с ней матчи. Надо будет их посмотреть, вспомнить. Я смотрела её матч сегодня, она играла передо мной. Она играла очень прилично, достаточно агрессивно, активно. Она очень хорошо себя поддерживала, поэтому, я думаю, у нас будет интересный матч», — приводит слова Гаспарян официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.
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