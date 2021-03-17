Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира в Дубае, где встретится с Синнером

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга со счётом 3:6, 6:3, 6:4 он одолел итальянского теннисиста Лоренцо Сонего.

Встреча продолжалась 2 часа и 19 минут. Карацев 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнта. На счету Сонего 6 эйсов, 3 двойные ошибки на подаче и 1 из 7 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале Карацев встретится с итальянцем Янником Синнером. Их матч состоится завтра, 18 марта. Начало — 13:00 мск.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который выбыл во втором круге соревнований, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.