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Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира в Дубае, где встретится с Синнером

Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира в Дубае, где встретится с Синнером
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга со счётом 3:6, 6:3, 6:4 он одолел итальянского теннисиста Лоренцо Сонего.

Встреча продолжалась 2 часа и 19 минут. Карацев 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнта. На счету Сонего 6 эйсов, 3 двойные ошибки на подаче и 1 из 7 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале Карацев встретится с итальянцем Янником Синнером. Их матч состоится завтра, 18 марта. Начало — 13:00 мск.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который выбыл во втором круге соревнований, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.

Дубай (м). 3-й круг
17 марта 2021, среда. 16:05 МСК
Лоренцо Сонего
37
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Аслан Карацев
42
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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