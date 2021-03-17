Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира в Дубае, где встретится с Синнером
Российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга со счётом 3:6, 6:3, 6:4 он одолел итальянского теннисиста Лоренцо Сонего.
Встреча продолжалась 2 часа и 19 минут. Карацев 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнта. На счету Сонего 6 эйсов, 3 двойные ошибки на подаче и 1 из 7 реализованных брейк-пойнта.
В четвертьфинале Карацев встретится с итальянцем Янником Синнером. Их матч состоится завтра, 18 марта. Начало — 13:00 мск.
Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который выбыл во втором круге соревнований, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
18:37
-
17:42
-
17:38
-
17:27
-
16:22
-
16:04
-
15:17
-
13:04
-
11:45
-
11:13
-
10:21
-
09:39
-
09:12
-
06:15
-
02:51
-
01:09
-
00:48
-
00:45
-
00:33
-
00:04
- 16 марта 2021
-
23:14
-
23:03
-
22:06
-
21:38
-
21:28
-
20:24
-
20:04
-
19:58
-
19:38
-
18:47
-
17:15
-
16:39
-
16:11
-
15:38
-
15:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам