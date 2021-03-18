Светлана Кузнецова узнала соперницу по четвертьфиналу турнира в Санкт-Петербурге
Румынская теннисистка Жаклин Кристиан вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге, где сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой. В матче второго круга со счётом 6:3, 7:6 (11:9) Жаклин обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.
Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту. Кристиан 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнтов из 13. Остапенко, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, допустила 3 ошибки на подаче и использовала 3 шанса из 7 взять подачу соперницы.
Напомним, турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.
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