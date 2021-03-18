Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира в Дубае, в трёх сетах обыграв Синнера
Российский теннисист Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале Аслан со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера.
Встреча продолжалась 2 часа и 31 минуту. Карацев 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Синнера 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
В полуфинале Карацев встретится с победителем матча, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Венгрии Мартон Фучович.
Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!
Рекомендуем вам
- 18 марта 2021
-
20:00
-
19:24
-
18:36
-
18:30
-
17:53
-
16:05
-
15:27
-
14:45
-
13:04
-
12:18
-
11:03
-
10:02
-
09:03
-
01:10
-
01:05
-
00:54
- 17 марта 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:47
-
22:33
-
22:09
-
21:29
-
21:21
-
19:46
-
18:37
-
17:42
-
17:38
-
17:27
-
16:22
-
16:04
-
15:17
-
13:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам