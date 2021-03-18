Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира в Дубае, в трёх сетах обыграв Синнера

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале Аслан со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера.

Встреча продолжалась 2 часа и 31 минуту. Карацев 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Синнера 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Карацев встретится с победителем матча, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Венгрии Мартон Фучович.

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