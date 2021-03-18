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Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира в Дубае, в трёх сетах обыграв Синнера

Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира в Дубае, в трёх сетах обыграв Синнера
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале Аслан со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера.

Встреча продолжалась 2 часа и 31 минуту. Карацев 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Синнера 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Карацев встретится с победителем матча, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Венгрии Мартон Фучович.

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Дубай (м). 1/4 финала
18 марта 2021, четверг. 15:55 МСК
Аслан Карацев
42
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 2
         
Янник Синнер
32
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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