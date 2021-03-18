Россиянки повторили достижение американок 1993 года по представительству в 1/4 финала

С 15 по 21 марта в Санкт-Петербурге проходит турнир категории WTA-500. К настоящему времени известны все теннисистки, которые сыграют (или могут сыграть) в 1/4 финала соревнований. Помимо румынки Жаклин Кристиан, все остальные участницы представляют Россию.
В последний раз сразу семь представительниц одной страны участвовали на стадии четвертьфинала на турнире в Окленде (Новая Зеландия). Это случилось в 1993 году.
Тогда на этой стадии соревнований сыграли семь американок: Мартина Навратилова, Лори Макнил, Линдсей Дэвенпорт, Зина Гаррисон, Анна-Мария Фернандес, Кэролайн Кульман и Энн Гроссман.
Напомним, в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге с Кристиан встретится Светлана Кузнецова. Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова сойдутся в российском дерби.
Дарья Касаткина встретится с победительницей поединка, в котором сыграют Камилла Рахимова и Вероника Кудерметова. А Вера Звонарёва за выход в полуфинал поборется с победительницей матча второго круга, в котором сыграют Анастасия Гасанова и Анастасия Павлюченкова.
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