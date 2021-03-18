В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге из восьми участниц семь россиянок

С 15 по 21 марта в Санкт-Петербурге проходит турнир категории WTA-500. К настоящему времени известны все теннисистки, которые сыграют (или могут сыграть) в 1/4 финала соревнований. Помимо румынки Жаклин Кристиан, все остальные участницы представляют Россию.



Напомним, с Жаклин Кристиан в четвертьфинале сыграет Светлана Кузнецова. Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова сойдутся в российском дерби.

Дарья Касаткина встретится с победительницей матча, в котором сыграют Камилла Рахимова и Вероника Кудерметова. А Вера Звонарёва за выход в полуфинал поборется с победительницей матча второго круга, в котором встретятся Анастасия Гасанова и Анастасия Павлюченкова.



Ранее директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.