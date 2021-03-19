19-летний Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP-500
19-летний итальянец Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP-500. В четвертьфинале соревнований в Акапулько (Мексика) он в двух сетах обыграл опытного болгарина Григора Димитрова (5) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Поединок продолжался 2 часа и 9 минут. Музетти ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету 16-й ракетки мира Димитрова 0 эйсов, 6 двойных ошибок на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В ½ финала Музетти ожидает встреча с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (1).
На пути в полуфинал Акапулько квалифаер Музетти также обыграл третий номер посева аргентинца Диего Шварцмана и американца Фрэнсиса Тиафо.
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