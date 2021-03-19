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19-летний Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP-500

19-летний Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP-500
Теннис / ATP 0

19-летний итальянец Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP-500. В четвертьфинале соревнований в Акапулько (Мексика) он в двух сетах обыграл опытного болгарина Григора Димитрова (5) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Поединок продолжался 2 часа и 9 минут. Музетти ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету 16-й ракетки мира Димитрова 0 эйсов, 6 двойных ошибок на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В ½ финала Музетти ожидает встреча с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (1).

На пути в полуфинал Акапулько квалифаер Музетти также обыграл третий номер посева аргентинца Диего Шварцмана и американца Фрэнсиса Тиафо.

Акапулько. 1/4 финала
19 марта 2021, пятница. 07:50 МСК
Лоренцо Музетти
120
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 3  
         
Григор Димитров
16
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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