19-летний Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP-500

19-летний итальянец Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP-500. В четвертьфинале соревнований в Акапулько (Мексика) он в двух сетах обыграл опытного болгарина Григора Димитрова (5) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Поединок продолжался 2 часа и 9 минут. Музетти ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету 16-й ракетки мира Димитрова 0 эйсов, 6 двойных ошибок на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В ½ финала Музетти ожидает встреча с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (1).

На пути в полуфинал Акапулько квалифаер Музетти также обыграл третий номер посева аргентинца Диего Шварцмана и американца Фрэнсиса Тиафо.