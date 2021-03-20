Тарпищев: Карацев к концу года может быть в топ-20 при такой игре

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева в финале турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

В своём первом финале турнира ATP в одиночном разряде в карьере 27-летний Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2.



«Карацев — сформировавшийся топ-теннисист. Он уже в тридцатке, к концу года может быть в двадцатке при такой игре. Это труд. Они сошлись с тренером, выстоял все катаклизмы и травмы. Мышцы у него хорошие, плотные удары, тяжёлые. Здесь его можно сравнить с Сафиным. Очень хорошо играет с полузамаха. В этом году у него ещё будет подъём. Крутая серия, что три турнира с участием наших ребят выиграли россияне. Будем ждать следующих подвигов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.