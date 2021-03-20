Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Чесноков: не знаю, где он был до 27 лет, но Карацев на глазах совершает невероятный взлёт

Чесноков: не знаю, где он был до 27 лет, но Карацев на глазах совершает невероятный взлёт
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире категории АТР-500 в Дубае. Благодаря первому титулу в карьере, 27-летний Карацев войдёт в топ-30 обновлённого рейтинга АТР.

«Карацев — игрок первой десятки мира. Не знаю, где он был до 27 лет, но на наших глазах Аслан совершает невероятный взлёт. Наш теннисист завоевал первый по-настоящему серьёзный титул, проиграв всего пять геймов в финале дубайского турнира. Он не оставил ни единого шанса Харрису.

Видел полуфинальный матч против Рублёва. Аслан довольно комфортно себя чувствовал: успевал за темпом, добавлял скорости. С такой игрой у него не должно было возникнуть проблем в финале — так и произошло. Сейчас можно сказать, что Аслан лучший теннисист России после Медведева и Рублёва», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30
Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021