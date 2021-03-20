Чесноков: не знаю, где он был до 27 лет, но Карацев на глазах совершает невероятный взлёт

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире категории АТР-500 в Дубае. Благодаря первому титулу в карьере, 27-летний Карацев войдёт в топ-30 обновлённого рейтинга АТР.

«Карацев — игрок первой десятки мира. Не знаю, где он был до 27 лет, но на наших глазах Аслан совершает невероятный взлёт. Наш теннисист завоевал первый по-настоящему серьёзный титул, проиграв всего пять геймов в финале дубайского турнира. Он не оставил ни единого шанса Харрису.

Видел полуфинальный матч против Рублёва. Аслан довольно комфортно себя чувствовал: успевал за темпом, добавлял скорости. С такой игрой у него не должно было возникнуть проблем в финале — так и произошло. Сейчас можно сказать, что Аслан лучший теннисист России после Медведева и Рублёва», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.