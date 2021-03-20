Танцовщицы задавали атмосферу, Гаспарян с боем вышла в финал. Яркие фото Spb Ladies Trophy
20 марта в Санкт-Петербурге на корте стадиона «Сибур Арена» российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над соотечественницей Верой Звонарёвой и стала первой финалисткой турнира St. Petersburg Ladies Trophy категории WTA-500.
В полуфинале она одержала победу над соотечественницей Верой Звонарёвой со счётом 6:3, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту.
На счету Гаспарян 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Звонарёва 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
Призовой фонд соревнований составляет более $ 565 тыс.
Лучшие кадры с матча Маргарита Гаспарян — Вера Звонарёва — в фоторепортаже Александра Сафонова для Формулы ТХ.
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