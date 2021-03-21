Словенке Юван пришлось сняться с турнира в Монтеррее из-за коронавируса

20-летняя словенская теннисистка Кая Юван на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что во время турнира в Монтеррее (Мексика) её тест на коронавирус показал положительный результат. Юван пришлось сняться со второго круга турнира, где она должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

«Вчера я сдала стандартный тест на коронавирус, и он оказался положительным. У меня лишь лёгкие симптомы. Сейчас я чувствую себя хорошо. К сожалению, пришлось отказаться от вчерашнего матча, а также от турнира в Майами других соревнований, которые состоятся в ближайшее время. Грустно осознавать, что я не могу играть, но в целом я довольна своей игрой в последние несколько месяцев. Хотела бы сказать всем спасибо за поддержку, скоро увидимся вновь», — написала Юван.