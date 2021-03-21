Александр Зверев стал победителем турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в финале турнира в Акапулько (Мексика), обыграв со счётом 6:4, 7:6 (7:3) представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Зверев сделал 4 эйса, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Циципас трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

Ранее на турнире Зверев прошёл испанца Карлоса Алкараса, серба Ласло Джере и норвежца Каспера Рууда. При этом матч с Руудом не состоялся из-за отказа норвежского спортсмена. В полуфинале Александр оказался сильнее соотечественника Доминика Кёпфера.

Турнир в Акапулько проходил с 15 по 20 марта. В прошлом году победу на этих соревнованиях праздновал испанский теннисист Рафаэль Надаль.