Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александр Зверев стал победителем турнира в Акапулько

Александр Зверев стал победителем турнира в Акапулько
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в финале турнира в Акапулько (Мексика), обыграв со счётом 6:4, 7:6 (7:3) представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Зверев сделал 4 эйса, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Циципас трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

Ранее на турнире Зверев прошёл испанца Карлоса Алкараса, серба Ласло Джере и норвежца Каспера Рууда. При этом матч с Руудом не состоялся из-за отказа норвежского спортсмена. В полуфинале Александр оказался сильнее соотечественника Доминика Кёпфера.

Турнир в Акапулько проходил с 15 по 20 марта. В прошлом году победу на этих соревнованиях праздновал испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Акапулько. Финал
21 марта 2021, воскресенье. 06:15 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021