Касаткина целовала кубок и проверяла, что внутри заветного трофея. Лучшие фото с финала
21 марта в Санкт-Петербурге на корте стадиона «СИБУР Арена» в финальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Маргаритой Гаспарян и стала обладательницей главного трофея. Маргарита Гаспарян не сумела завершить решающий матч из-за проблем со спиной.
Касаткина завоевала четвёртый титул в карьере, второй в сезоне-2021.
Накануне в полуфинальном матче восьмая сеяная Касаткина одержала волевую победу над соотечественницей, четвёртой ракеткой соревнований Светланой Кузнецовой, со счётом 1:6, 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Лучшие фото с финала турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже Александра Сафонова для Формулы ТХ.
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