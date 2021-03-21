Маргарита Гаспарян: очень хотела доиграть финальный матч в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян рассказала, почему не смогла доиграть финал турнира в Санкт-Петербурге, в котором встречалась с соотечественницей Дарьей Касаткиной.
«У меня уже были некоторые проблемы со спиной и в Австралии, и во Франции. В Австралии я вообще не могла ничего делать даже пару дней. Видимо, я отыграла много матчей, накопилась усталость. Я очень сильно переживала, особенно сегодня и, видимо, сделала себе только хуже, поэтому, к сожалению, не смогла продолжить матч.
Я очень хотела играть, я хотела доигрывать. Да и в целом, отказываться играть в финале, как-то не очень… Всё же пришли зрители, которые хотят увидеть теннис, поэтому мне искренне жаль, что так получилось.
Я думала, что подействует таблетка противовоспалительная, которую мне дали – обезболивающая таблетка. Думала, что мне станет немного полегче, но, к сожалению, боль осталась, и я решила уже дальше не усугублять», — приводит слова Гаспарян пресс-служба турнира.
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