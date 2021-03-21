Серена Уильямс снялась с турнира в Майами
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Майами, который стартует 23 марта. Причиной стала недавно перенесённая стоматологическая операция.
«Разочарована, что пришлось отказаться от участия в Miami Open из-за недавней операции. Для меня это особенный турнир, потому что Майами — мой дом. Сожалею, что не смогу увидеть невероятных фанатов в этом году. С нетерпением жду скорого возвращения», — объяснила Серена своё решение.
Серена Уильямс восемь раз выигрывала титул Miami Open. Последний матч на этом турнире она провела в 2019 году, когда обыграла Ребекку Петерсон во втором круге. На следующий матч американка не вышла из-за травмы.
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