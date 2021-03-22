Россиянка Грачёва сыграет с украинкой Цуренко в квалификации турнира в Майами
В квалификации турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 23 марта по 3 апреля, примут участие две россиянки: Варвара Грачёва и Людмила Самсонова.
В первом раунде Грачёва сразится с украинкой Лесей Цуренко, а Самсоновой предстоит встреча с румынкой Моникой Никулеско. В случае побед во втором раунде представительницы России сыграют друг с другом.
Ранее Грачёва не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Монтеррее (Мексика), уступив китаянке Чжэн Сайсай. Самсонова же в конце февраля вышла в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия), но проиграла в первом круге хорватке Петре Мартич.
За участие в первом раунде теннисистки получат $ 3,1 тыс., выход во второй принесёт им почти $ 6 тыс.
Определились соперницы россиянок на турнире в Майами
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