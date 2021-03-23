Анна Блинкова в трёх сетах уступила Крейчиковой и вылетела с «Мастерса» в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Майами с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой и вылетела с соревнований. Счёт поединка 1:6, 6:3, 3:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 6 минут. Блинкова 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. Её соперница, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, 3 раза ошибалась на подаче и использовала 3 шанса из 10 подачу соперницы. В следующем круге соревнований Крейчикова встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек.
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. В 2021 году соревнования состоятся без единого представителя так называемой «Большой тройки»: швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Федерер и Надаль не успели полностью восстановиться, а Джокович в период ограничений из-за пандемии коронавируса решил провести время с семьёй.
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