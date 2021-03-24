«Немного не то». Касаткина — об эмоциях после снятия Гаспарян с финала в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу, одержанную на турнире категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. Её соперница по финалу Маргарита Гаспарян не сумела завершить решающий матч.



«Ну, конечно, это ощущается по-другому, когда матч просто обрывается. У нас был переход, я сидела, настраивалась, только что сделала брейк, думала уже, как играть на своей подаче. Ну, и матч просто оборвался в один момент. Конечно, это немного не то, как когда ты выигрываешь последнее очко, следует реакция, которую ты, может быть, запланировал заранее — упал на корт, закричал, побежал к своей команде. Конечно, это немного другое, но всё равно я была очень рада, у меня сразу же пошли слёзы.



Это сложно, когда ты видишь, что у твоего соперника проблемы со здоровьем, он не может играть на 100 процентов, и ты понимаешь, что если ты продолжишь играть, как играла, то выиграешь. Тут включаются какие-то неизвестные механизмы, начинаешь пороть какие-то ошибки, играешь намного мягче. С этим сложно справиться, это дополнительный челлендж. В голове всё было нормально, в теле был хаос. Ноги были ватные — пыталась сделать одно, получалось другое. В итоге этого хватило, чтобы продолжить игру и вести в счёте.



Жизнь такая непредсказуемая. В голове у меня точно поменялось всё — на эту победу я реагирую по-другому, чем, например, когда я выиграла Кубок Кремля. Тогда я ещё недели две была в Олимпийском, в том самом дне, с кубком стояла, фотографировалась, была всё ещё в прошлом. Сейчас абсолютно по-другому. У меня есть приятные ощущения, но я как будто отпустила, задумываюсь о будущих планах», — приводит слова Касаткиной «Матч ТВ».

Второй российский титул Касаткиной! После Москвы Дарье покорился ещё и Санкт-Петербург Дарья Касаткина завоевала главный трофей в Петербурге, но получила чек на сумму в два раза меньше, чем чемпионка прошлого года.