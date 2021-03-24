Осака снялась с турнира в Штутгарте
Вторая ракетка мира Наоми Осака не примет участие на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
Об этом сообщили организаторы турнира. «Осака, изначально входившая в число участников, начнет грунтовый сезон в Европе позже, в мае», — сказали организаторы.
Завтра Осака проведёт первый матч на турнире в Майами – против австралийки Айлы Томлянович. Японка Осака — победительница четырёх турниров «Большого шлема» и семи турниров WTA в одиночном разряде.
Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдет в Штутгарте с 19 по 25 апреля. Среди участниц турнира – первая ракетка мира Эшли Барти, Симона Халеп, Элина Свитолина, Арина Сабаленко, Виктория Азаренко, Белинда Бенчич. Призовой фонд турнира — $565 530.
Осака: я злая сестра, а Мари – добрая. У неё многое получается, а я только играю в теннис
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