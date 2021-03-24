Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россиянка Калинская вышла во второй круг турнира в Майами

Россиянка Калинская вышла во второй круг турнира в Майами
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга «Мастерса» в Майами переиграла на тай-брейке Ирину Бегу из Румынии – 6:4, 7:6.

Матч продолжался 1 час и 56 минут. 22-летняя Калинская, находящаяся на 115-м месте рейтинга WTA, выполнила четыре эйса и реализовала один брейк-пойнт из восьми. Бегу, занимающая 74-е место рейтинга, выполнила три эйса и не реализовала ни один из трёх брейк-пойнтов, допустив четыре двойных ошибки.

Во втором круге Калинская сыграет с хорваткой Петрой Мартич, занимающей 21-е место рейтинга WTA.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (ж). 1-й круг
24 марта 2021, среда. 18:10 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
На $ 10 млн меньше! Но Медведева и других россиян не отпугнуло урезание призовых в Майами
1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021