Россиянка Калинская вышла во второй круг турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга «Мастерса» в Майами переиграла на тай-брейке Ирину Бегу из Румынии – 6:4, 7:6.
Матч продолжался 1 час и 56 минут. 22-летняя Калинская, находящаяся на 115-м месте рейтинга WTA, выполнила четыре эйса и реализовала один брейк-пойнт из восьми. Бегу, занимающая 74-е место рейтинга, выполнила три эйса и не реализовала ни один из трёх брейк-пойнтов, допустив четыре двойных ошибки.
Во втором круге Калинская сыграет с хорваткой Петрой Мартич, занимающей 21-е место рейтинга WTA.
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
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