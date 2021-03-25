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Кузнецова проиграла в первом круге турнира в Майами

Кузнецова проиграла в первом круге турнира в Майами
Теннис / WTA 0
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Россиянка Светлана Кузнецова выбыла из борьбы на турнире серии «Мастерс» в Майами, уступив в матче первого круга француженке Ализе Корне – 6:2, 2:6, 1:6.

Матч продолжался 2 часа и 12 минут. 35-летняя Кузнецова, находящаяся на 35-м месте рейтинга WTA, не выполнила ни одного эйса и реализовала три брейк-пойнта из 10, допустив три двойные ошибки. 31-летняя Корне, занимающая 61-е место рейтинга, выполнила один эйс и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.

Отметим, что Кузнецова побеждала в Майами трижды – в 2006-м году в одиночном разряде, а в 2005-м и 2009-м годах – в парном.

Во втором круге Корне сыграет с чешкой Петрой Квитовой. Экс-вторая ракетка мира сейчас занимает 10-е место рейтинга WTA.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову.

Майами (ж). 1-й круг
24 марта 2021, среда. 22:35 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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