Кузнецова проиграла в первом круге турнира в Майами

Россиянка Светлана Кузнецова выбыла из борьбы на турнире серии «Мастерс» в Майами, уступив в матче первого круга француженке Ализе Корне – 6:2, 2:6, 1:6.
Матч продолжался 2 часа и 12 минут. 35-летняя Кузнецова, находящаяся на 35-м месте рейтинга WTA, не выполнила ни одного эйса и реализовала три брейк-пойнта из 10, допустив три двойные ошибки. 31-летняя Корне, занимающая 61-е место рейтинга, выполнила один эйс и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.
Отметим, что Кузнецова побеждала в Майами трижды – в 2006-м году в одиночном разряде, а в 2005-м и 2009-м годах – в парном.
Во втором круге Корне сыграет с чешкой Петрой Квитовой. Экс-вторая ракетка мира сейчас занимает 10-е место рейтинга WTA.
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову.
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