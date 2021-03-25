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Даниил Медведев сыграет с 1020-й ракеткой мира во втором круге «Мастерса» в Майами

Российские теннисисты Даниил Медведев (1) и Карен Хачанов (14) узнали первых соперников на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами (США). Лидер посева Медведев во втором круге сыграет с представителем Китайского Тайбэя Лу Яньсюнем, который в стартовом раунде обыграл хозяина кортов Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:4.

В рейтинге ATP Медведев занимает вторую строчку, Лу Яньсюнь — 1020-ю.

Хачанов стартует матчем с представителем Германии Янником Ханфманом, который обыграл американца Стива Джонсона — 7:5, 6:2.

На «Мастерсе» в Майами также сыграют россияне Андрей Рублёв (4) и Аслан Карацев (17). Рублёв во втором круге встретится с победителем матча Теннис Сандгрен (США) — Педро Мартинес-Портеро (Испания). Соперником Карацева будет победитель противостояния Джек Дрэйпер (Великобритания, WC) — Михаил Кукушкин (Казахстан).