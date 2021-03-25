Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев сыграет с 1020-й ракеткой мира во втором круге «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев сыграет с 1020-й ракеткой мира во втором круге «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российские теннисисты Даниил Медведев (1) и Карен Хачанов (14) узнали первых соперников на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами (США). Лидер посева Медведев во втором круге сыграет с представителем Китайского Тайбэя Лу Яньсюнем, который в стартовом раунде обыграл хозяина кортов Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:4.

В рейтинге ATP Медведев занимает вторую строчку, Лу Яньсюнь — 1020-ю.

Хачанов стартует матчем с представителем Германии Янником Ханфманом, который обыграл американца Стива Джонсона — 7:5, 6:2.

На «Мастерсе» в Майами также сыграют россияне Андрей Рублёв (4) и Аслан Карацев (17). Рублёв во втором круге встретится с победителем матча Теннис Сандгрен (США) — Педро Мартинес-Портеро (Испания). Соперником Карацева будет победитель противостояния Джек Дрэйпер (Великобритания, WC) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Майами (м). 1-й круг
24 марта 2021, среда. 20:00 МСК
Сэм Куэрри
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Лу Яньсюнь
Китайский Тайбэй
Лу Яньсюнь
Л. Яньсюнь
Майами (м). 1-й круг
24 марта 2021, среда. 21:30 МСК
Стив Джонсон
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
На $ 10 млн меньше! Но Медведева и других россиян не отпугнуло урезание призовых в Майами
1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021