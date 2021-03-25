Вашек Поспишил расплакался после резких слов президента ATP о нём

Стали известны детали встречи главы ATP Андреа Гауденци с игроками тура, сообщает Open Court. Президент организации раскритиковал канадца Вашека Поспишила и серба Новака Джоковича за решение организовать новую ассоциацию игроков — Ассоциацию профессиональных игроков в теннис.

В ходе встречи Гауденци и другие представители руководства тура при всех назвали Поспишила «высокомерным» и «необразованным», а также использовали иные резкие высказывания. Вашек не смог сдержать эмоций и расплакался.

После встречи канадец не скрывал гнева во время игры с американцем Маккензи Макдональдом на «Мастерсе» в Майами. Поспишил разбил ракетку, выбил мяч за пределы корта, а также накричал на судью на вышке. После проигрыша первого сета он стал выкрикивать ругательства в адрес Гауденци.