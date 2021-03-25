Андрей Рублёв объяснил прорыв Аслана Карацева

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил прорыв в результатах соотечественника Аслана Карацева, который в этом году впервые в карьере вошёл в топ-30 рейтинга ATP.

«Я знаю Аслана давно: когда играл в 14 лет, он сам был юниором. Уже тогда был виден его талант. Как он играет короткие кроссы, насколько хорошее у него чувство мяча. А так поздно он раскрылся потому, что мог слишком надеяться на талант и из-за этого где-то недорабатывал. Может, не совсем тщательно следил за телом, плюс могли накрыть травмы. Переосмысление всего этого заняло время, и когда он стал серьёзно работать, то раскрылся совсем по-другому», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Андрей также ответил на вопрос о конкуренции с соотечественниками.

«За ребят ответить не могу, но конкретно у меня с ними конкуренции нет. Особенно во время травмы я многое переосмыслил и решил: у меня нет «конкуренции», зато есть «то, чего я хочу». И больше думаю не о других, а о себе, задаю себе вопросы: что делать мне, как прогрессировать, как становиться лучше и как спортсмен, и как личность. Так что я отошёл в сторону от конкуренции в привычном понимании этого слова. А когда видишь, что кто-то впереди тебя по уровню игры и результатам, это только мотивирует», — сказал Рублёв.