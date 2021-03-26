Жо-Вильфрид Цонга станет отцом во второй раз

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга во второй раз станет отцом. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме». В марте 2017 года его подруга Нура родила сына. Летом 2018 года Жо-Вильфрид и Нура поженились.
«Мы в ожидании счастливого события», — написал Цонга.
Пост доступен в «инстаграме» Жо-Вильфрида Цонга
В феврале бывшая пятая ракетка мира Цонга проиграл в своём первом матче за 13 месяцев. В первом круге турнира в Монпелье (Франция) он со счётом 4:6, 2:6 уступил американцу Себастьяну Корде.
Цонга — финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).
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