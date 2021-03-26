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В календарь WTA добавлен турнир в Белграде

В календарь WTA добавлен турнир в Белграде
Теннис / WTA 0

В календаре WTA-тура появился новый турнир, сообщает журналист Лука Фиорино в своём «твиттере». Соревнования категории WTA-250 начнутся в Белграде (Сербия) 16 мая. Параллельно будет проходить турнир WTA в Страсбурге (Франция).

Призовой фонд турнира в Белграде составит $ 235 238.

В начале марта в календарь WTA был добавлен турнир в Гдыне (Польша). Соревнования пройдут с 17 по 25 июля. Турнир состоится на грунтовом покрытии. Призовой фонд составит $ 235 тыс. Директором турнира является Марчин Матковски — финалист трёх турниров «Большого шлема» (один раз — в мужском парном разряде и дважды — в миксте); финалист итогового турнира ATP (2011) в парном разряде; победитель 18 турниров ATP в парном разряде; бывшая седьмая ракетка мира в парном разряде.

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