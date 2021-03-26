«Лучше бы он держал это при себе». Тони Надаль раскритиковал Пэра за слова о призовых

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, раскритиковал французского теннисиста Бенуа Пэра за недавние высказывания об отсутствии у последнего мотивации играть в теннис.
Напомним, после вылета в первом круге турнира в Акапулько француз признался: «Я приезжаю на турнир, чтобы заработать денег, а затем еду на следующий. За победу на турнире ATP-250 ты получаешь всего $ 30 тыс. А за проигрыш в первом круге я забираю чек на $ 10 тыс. Зачем мучиться, чтобы заработать лишь немногим больше?».
«Не думаю, что он прав. Такими высказываниями он не помогает ни теннису, ни себе. Это отражает, как мало значения в последнее время мы придаём стараниям. По правде говоря, лучше бы он держал это при себе. Не бороться – ненормально», — сказал Тони Надаль Antena 3.
Пэр, в свою очередь, решил не вступать в полемику с Надалем и написал в своём «твиттере»: «Я не собираюсь спорить. Я очень уважаю Тони Надаля и как личность, и за то, что он привнёс в теннис».
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