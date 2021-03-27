Тренер Аслана Карацева может войти в штаб сборной России по теннису на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что тренер Аслана Карацева белорус Егор Яцык может войти в штаб сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Мы поговорили, обсудили варианты. Егор может войти в тренерский штаб, чтобы он помогал парным комбинациям. Все наши игроки сборной — одиночники, и пары некогда сыгрывать. Ищем варианты подготовки к Токио», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде, победив на турнире в Дубае. Россиянин занимает 42-е место в мировом рейтинге, начав сезон во второй сотне. На Открытом чемпионате Австралии — 2021 он дошел до полуфинала, стартовав с квалификационного турнира.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.