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Тренер Аслана Карацева может войти в штаб сборной России по теннису на Олимпиаде

Тренер Аслана Карацева может войти в штаб сборной России по теннису на Олимпиаде
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что тренер Аслана Карацева белорус Егор Яцык может войти в штаб сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Мы поговорили, обсудили варианты. Егор может войти в тренерский штаб, чтобы он помогал парным комбинациям. Все наши игроки сборной — одиночники, и пары некогда сыгрывать. Ищем варианты подготовки к Токио», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде, победив на турнире в Дубае. Россиянин занимает 42-е место в мировом рейтинге, начав сезон во второй сотне. На Открытом чемпионате Австралии — 2021 он дошел до полуфинала, стартовав с квалификационного турнира.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30
Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.
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