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Рублёв разгромил Сандгрена и вышел в третий круг турнира в Майами

Рублёв разгромил Сандгрена и вышел в третий круг турнира в Майами
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Майами. В рамках 1/32 финала россиянин уверенно победил представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительности встречи составила 2 часа 6 минут. Во втором сете матч прерывался из-за дождя. За время матча Рублёв сделал 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Сандгрера 9 эйсов и 1 двойная ошибка.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (м). 2-й круг
28 марта 2021, воскресенье. 02:10 МСК
Теннис Сандгрен
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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