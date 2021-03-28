Мугуруса — о Федерере: очень амбициозный и в чём бы не участвовал, хочет добиваться успеха
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась мнением о качествах швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Он очень амбициозный человек. Считаю, что Роджер уже сейчас сосредоточен на том, что его ожидает в будущем, он думает о своём наследии. Я уверена, что он всегда желает быть очень вовлеченным во всё, что делает. В чём бы Федерер не участвовал, он хочет добиваться успеха», — приводит слова Мугурусы BBC.
Напомним, на Australian Open 2020 года Федерер дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Роджер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.
«Мы не близкие друзья». Надаль — об отношениях с Федерером
Как хорошо вы знаете самого богатого и знаменитого теннисиста мира Роджера Федерера?
Какой турнир Федерер выиграл вместе с Маратом Сафиным? Проверьте свои знания о 20-кратном победителе «шлемов».
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