Мугуруса — о Федерере: очень амбициозный и в чём бы не участвовал, хочет добиваться успеха

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась мнением о качествах швейцарского теннисиста Роджера Федерера.



«Он очень амбициозный человек. Считаю, что Роджер уже сейчас сосредоточен на том, что его ожидает в будущем, он думает о своём наследии. Я уверена, что он всегда желает быть очень вовлеченным во всё, что делает. В чём бы Федерер не участвовал, он хочет добиваться успеха», — приводит слова Мугурусы BBC.

Напомним, на Australian Open 2020 года Федерер дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Роджер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

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