Хачанов и Рублёв снялись с парного турнира на «Мастерсе» в Майами
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с парного турнира на «Мастерсе» в Майами (США). В 1/8 финала они должны были сыграть с австрийцем Оливером Марахом и австралийцем Люком Сэвиллом.
В начале марта Рублёв и Хачанов дошли до четвертьфинала парного разряда на турнире в Роттердаме (Нидерланды), где со счётом 3:6, 4:6 уступили немцу Кевину Кравцу и румыну Хорию Текэу.
Карен Хачанов выбыл с «Мастерса» в Майами в одиночном разряде, в матче третьего круга россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.
Андрею Рублёву же лишь предстоит встреча третьего круга, в которой он сразится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. Начало сегодня, не ранее 17:00 мск.
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За последние три недели Рублёв и Фучович сыграют друг с другом уже в четвёртый раз.
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