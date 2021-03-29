Ник Кирьос: перепады настроения – это нормально, не нужно быть ни для кого идеальными

Австралийский теннисист Ник Кирьос призвал подписчиков не бояться проявлять свои эмоции.
Австралиец выложил в своём «инстаграме» пост, где поделился мыслями по поводу влияния чужого мнения на личность.
«Это ещё один путь человеческой борьбы – беспокойство о том, что думают о тебе другие люди. Про себя думаешь, почему тебя это вообще волнует? Думаю, в прошлом я стал жертвой этого беспокойства, беспокойства о вещах, которые я никак не мог контролировать. Знаете, если бы люди понимали, что слова могут сделать с человеком, особенно в современном обществе, они бы не говорили многих вещей.
Я здесь не для того, чтобы что-то развеять. Вы можете продолжать спрашивать окружающих меня людей о том, что они думают обо мне, продолжать писать о перепадах моего настроения. Да, у людей бывают перепады настроения. Вы можете пойти домой, и вас что-то может не устраивать, или вы злитесь на что-то, или вы счастливы – это и есть перепады настроения. Быть человеком – это нормально. Не нужно быть идеальными ни для кого, особенно для публики. Итак, я здесь не для того, чтобы развеять чьё-либо восприятие. Я здесь, чтобы быть собой», — написал Кирьос.
Ранее обладатель шести титулов ATP также выкладывал пост, где призывал подписчиков, столкнувшихся с потерей мотивации, обращаться к нему за поддержкой.
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