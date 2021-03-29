Хуан-Мартин дель Потро — после четвёртой операции на колене: мне разрешили погулять
Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, который находится на реабилитации после недавней операции на колене, в своём «инстаграме» поделился снимком с прогулки.
«Мне разрешили немного погулять», — написал Хуан-Мартин.
Аргентинец находится в Чикаго (США), где неделю назад успешно перенёс очередную, уже четвёртую, но, по его словам, заключительную операцию на колене.
Фото доступно в «инстаграме» дель Потро.
Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро прошёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4. Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании.
Хуан-Мартин дель Потро: это мой год. Я не хочу закончить карьеру из-за состояния здоровья
Рекомендуем вам
- 29 марта 2021
-
16:59
-
16:27
-
15:28
-
14:25
-
13:18
-
13:01
-
12:11
-
11:10
-
10:41
-
10:25
-
09:21
-
01:28
-
01:14
- 28 марта 2021
-
23:32
-
19:59
-
19:27
-
18:26
-
17:07
-
16:15
-
15:15
-
14:24
-
13:28
-
13:22
-
11:53
-
11:27
-
10:48
-
10:29
-
04:23
-
00:32
-
00:23
-
00:10
- 27 марта 2021
-
21:36
-
18:51
-
15:53
-
14:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам