Хуан-Мартин дель Потро — после четвёртой операции на колене: мне разрешили погулять

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, который находится на реабилитации после недавней операции на колене, в своём «инстаграме» поделился снимком с прогулки.

«Мне разрешили немного погулять», — написал Хуан-Мартин.

Аргентинец находится в Чикаго (США), где неделю назад успешно перенёс очередную, уже четвёртую, но, по его словам, заключительную операцию на колене.

Фото доступно в «инстаграме» дель Потро.

Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро прошёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4. Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании.