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Медведев обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Медведев обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Майами
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала россиянин одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время россиянин совершил 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнта. За выход в полуфинал Медведев поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (м). 4-й круг
30 марта 2021, вторник. 23:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Медведев начал сокращать отставание от 1-го места Джоковича. Даниил – в 1/4 финала Майами
Россиянин вошел в восьмёрку сильнейших «Мастерса» в Майами и улучшил свой рейтинг, пока лидер мирового тенниса не играет.
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