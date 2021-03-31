Медведев обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала россиянин одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время россиянин совершил 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнта. За выход в полуфинал Медведев поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.