Медведев обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала россиянин одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время россиянин совершил 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнта. За выход в полуфинал Медведев поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
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