Рублёв одолел Чилича и вышел в 1/4 финала турнира в Майами

Российский теннисит Андрей Рублёв в 4-м круге турнира в Майами в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал турнира.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Рублёв сделал шесть эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. Чилич также шесть раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Соперником российского теннисиста по четвертьфиналу на турнире в Майами станет американец Себастьян Корда, обыгравший в 4-м круге представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Ещё один российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира встретится с испанцем Роберто Баутисто-Агутом.