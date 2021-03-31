Наоми Осака прервала 23-матчевую беспроигрышную серию, уступив Саккари на турнире в Майами

Сегодня, 31 марта, вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в матче 1/4 финала уступила представительнице Греции Марии Саккари на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Это поражение стало для японки первым более чем за год. В предыдущий раз она проигрывала в феврале 2020 года, когда в поединке Кубка Федерации со счётом 0:6, 3:6 уступила испанской теннисистке Саре Соррибес-Тормо. Таким образом, она прервала беспроигрышную серию, которая составляла 23 матча.

Напомним, в полуфинале турнира в Майами Саккари встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) – Сара Соррибес-Тормо (Испания). Призовой фонд соревнований составил более $ 3 млн. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.