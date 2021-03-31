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Осака проиграла Саккари, отдав первый сет со счётом 0:6, и вылетела с турнира в Майами

Осака проиграла Саккари, отдав первый сет со счётом 0:6, и вылетела с турнира в Майами
Теннис / WTA 0
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Вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче 1/4 финала Наоми со счётом 0:6, 4:6 уступила представительнице Греции Марии Саккари.

Продолжительность встречи составила 1 час и 13 минут. Осака 1 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Её соперница, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале Саккари ждёт встреча с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (ж). 1/4 финала
31 марта 2021, среда. 20:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		4  
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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