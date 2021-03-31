Аслан Карацев заявился на турнир в Мюнхене

Российский теннисист Аслан Карацев заявился на турнир категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), который стартует в конце апреля. Заявочный лист соревнований, куда вошёл Аслан, на своей странице в «Твиттере» разместил журналист Хосе Моргадо».
Напомним, в третьем круге «Мастерса» в Майами (США) Карацев со счётом 3:6, 0:6 уступил американцу Себастьяну Корде. В 2021-м Аслан впервые проиграл игроку из-за пределов топ-5 — до этого его обыгрывали только Новак Джокович и Доминик Тим. Аслан проиграл Корде второй раз в карьере. В прошлом году 20-летний американец прервал 12-матчевую серию побед россиянина на грунте, остановив его в финале квалификации «Ролан Гаррос».
Ранее сообщалось, что Аслан снялся с турнира в Кальяри (Италия), который начнётся 5 апреля.
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