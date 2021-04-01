Саккари прокомментировала победу над Осакой

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала свою победу над второй ракеткой мира Наоми Осакой в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.
«Не думаю, что это был лучший теннис, в который я когда-либо играла. Я хорошо реализовала нашу с тренером стратегию. Большую часть матча просто делала то, что мы обсуждали перед ним, за исключением, может быть, пары геймов, в которых что-то пошло не так. Что именно я делала — не скажу. В целом, это был отличный умный матч.
У меня было немного времени, чтобы переключиться при счёте 1:4 во втором сете, и я снова подумала о стратегии. Думаю, что немного упустила её в начале второго сета. Так что сосредоточить внимание на моей стратегии было ключевым.
У Осаки на данный момент больше всех побед в этом году, поэтому она в отличной форме – так что победа многое для меня значит», — приводит слова Саккари сайт WTA.
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