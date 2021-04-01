Медведев проиграл Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Майами

Представитель Испании Роберто Баутиста-Агут обыграл россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Майами.

Матч завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанца. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Испанец не сделал ни одного эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из семи. Медведев 8 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Баутиста-Агута станет итальянский теннисист Янник Синнер, который в четвертьфинале обыграл представителя Казахстана Александра Бублика — 7:6 (7:5), 6:4.

В других четвертьфиналах турнира россиянин Андрей Рублёв сыграет с американцем Себастьяном Кордой, а грек Стефанос Циципас — с поляком Хубертом Хуркачем.