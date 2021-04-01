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Медведев проиграл Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Майами

Медведев проиграл Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Майами
Теннис / ATP 0

Представитель Испании Роберто Баутиста-Агут обыграл россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Майами.

Матч завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанца. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Испанец не сделал ни одного эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из семи. Медведев 8 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Баутиста-Агута станет итальянский теннисист Янник Синнер, который в четвертьфинале обыграл представителя Казахстана Александра Бублика — 7:6 (7:5), 6:4.

В других четвертьфиналах турнира россиянин Андрей Рублёв сыграет с американцем Себастьяном Кордой, а грек Стефанос Циципас — с поляком Хубертом Хуркачем.

Майами (м). 1/4 финала
01 апреля 2021, четверг. 05:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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